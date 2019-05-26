В Киеве треснуло стеклянное покрытие моста спустя сутки после открытия

В воскресенье, 26 мая, в Киеве треснуло стеклянное покрытие моста, который в субботу открыл мэр города Виталий Кличко. Отмечается, что инцидент произошёл из-за прыжка по нему.

Согласно изданию, покрытие повредилось после того, как неизвестные несколько раз прыгнули на покрытие. Отмечается, что стекло не выдержало нагрузку и треснуло, - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Сейчас повреждённый участок моста оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Стоимость установки и строительства моста составила более 630 миллионов рублей.

Подобная ситуация не первое происшествие в городе. В декабре 2018 года экспресс, перевозивший пассажиров из Киева в аэропорт Борисполь, сломался на следующий день после запуска.