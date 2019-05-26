"Кастинг министров": Зеленский принял участие в съёмках юмористического шоу

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съёмки юмористического шоу "Лига смеха" в качестве зрителя, но не отказался выйти на сцену и станцевать с участниками. Напомним, что украинский лидер был ведущем шоу до вступления в новую должность.

"Добрый вечер! Больше текста нет, я вас люблю!", - поздоровался Зеленский со зрителями в бывшем Октябрьском дворце Киева, передаёт ТАСС со ссылкой на украинские источники.

На видео, которое появилось в Сети видно, как Зеленский выбегает на сцену вместе с участниками, танцует зажигательный танец, после чего целует в голову своего коллегу по шоу Евгения Кошевого и возвращается в зал.

"Кастинг министров в новый кабмин Украины", - прокомментировала журналистка Юлия Витязева в Twitter.

Отмечается, что это последнее участие главы государства в подобных мероприятиях. После вступления в должность Владимир Зеленский покидает все проекты, в которых работал.