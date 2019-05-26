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"Гениев пока не видно", - Пушков о "покорении мира" Украиной

26 мая 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

"Гениев пока не видно", - Пушков о "покорении мира" Украиной
фото: globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна станет "базой для покорения мира". По словам сенатора, покорение мира для Украины - "это как полёт на Марс".

"Зеленский поставил похвальную задачу: превратить Украину в "базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями". Есть три "но": гениев пока не видно; "покорение мира" Украиной - это как полет на Марс; пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры", - высказался Пушков в Twitter.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сделает все возможное, "чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации инициатив". Он отметил, что государство каждый год даёт миру новые таланты, но необходимо, чтобы граждане могли реализовать себя в своей стране.

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