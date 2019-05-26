Иран призвал государства Персидского залива заключить пакт о ненападении

Власти Ирана заявили, что хотят установить сбалансированные отношения с государствами Персидского залива и призвали их подписать пакт о ненападении. Об этом заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф в рамках пресс-конференции со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом подчеркнул, что Иран готов подписать пакт о ненападении, однако при проявлении любой агрессии – военной или экономической – страна готова дать равнозначный ответ.

Как сообщает сегодня телеканал Al-Arabiya, ранее Багдад подтвердил свою готовность выступать посредником в кризисе между Вашингтоном и Тегераном. В Ираке считают, что экономическая блокада Ирана бесполезна.