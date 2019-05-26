Патриарх Кирилл освятил русский храм Всех Святых во французском Страсбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром в воскресенье, 26 мая, освятил храм Всех Святых во французском городе Страсбурге. После освящения он возглавил Божественную литургию в данном храме.

На церковном торжестве присутствовали сотни прихожан из общины Русской церкви в Страсбурге, гости из других французских городов, а также из Германии.