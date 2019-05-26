Торнадо унес жизни двух человек в штате Оклахома

Торнадо унес жизни двух людей в городе Эль-Рено, который расположен в американском штате Оклахома. Согласно последней информации осведомленных источников, еще несколько человек пропали без вести.

В настоящий момент в городе продолжаются спасательная и поисковая операции, отметил сегодня представитель экстренной службы округа Канейдиан Эндрю Скидмор. Как сообщили в воскресенье местные СМИ, информация о двух жертвах торнадо в Оклахоме уже подтверждена.