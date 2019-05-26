Американка Меган Маркл не будет присутствовать на приеме в честь Дональда Трампа

Журналисты сообщают, что супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган не будет принимать участия в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Визит американского лидера состоится 3-5 июня по приглашению британской королевы Елизаветы II, однако ни на одном мероприятии с участием Трампа герцогини Меган не будет.

Как сообщает издание Daily Express, ссылаясь на официальную версию, жена принца Гарри освобождена от необходимости посещать приемы в связи с рождением сына. Однако не исключено, что американку Меган "оградили" от встречи с президентом США по другим причинам. Дело в том, что в ходе президентских выборов 2016 года она поддерживала главную соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Более того, она называла бизнесмена и будущего американского лидера "женоненавистником".