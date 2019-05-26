Глава Украины Владимир Зеленский накануне назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем". Политик напомнил, что ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолетов".

Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко также называл авиаконструктора "выдающимся украинцем, изменившим мир авиации".

Напомним, Игорь Сикорский родился в Российской империи, в городе Киев. В 1918 году он покинул Россию и с 1919 года жил в США.