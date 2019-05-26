Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски реактивных снарядов в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят недавние пуски КНДР реактивных снарядов. Политик также выразил уверенность в том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын сдержит данное ему обещание.

Американский лидер на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что недавно Северная Корея "выпалила из небольшого оружия". По словам Трампа, это встревожило некоторых американских политических деятелей, однако его самого это абсолютно не беспокоит.