Латвия: на выборах в ЕП проголосовали 29,2% избирателей

Сегодня, 25 мая, Латвия голосовала за депутатов в Европарламент. Выборы закончены. Остается только ждать подсчета голосов. Центральная избирательная комиссия свидетельствует, что результаты будут оглашены только с 26 на 27 мая.

Как проходили выборы в Латвии?

Право голосовать на выборах имели 1,412 мил жителей Латвии.

Служба государственной безопасности Латвии получила 18 различных сигналов о возможных нарушениях в проведении выборов. В основном они связаны с организационными вопросами. Уголовный процессов нет.

Что думают граждане Латвии о данных выборах?

Лайма, 68 лет, Рига: «Лично я могу сказать открыто! Я голосовала за партию «Союза зеленых и крестьян». Я человек старого поколения и мне совершенно не нравится «креативное» новое правительство. Мне по душе был «старый» премьер, который возглавлял правительство. Я не собираюсь менять свои принципы».

Анна, 45 лет, Лиепая: «Я недавно стала гражданкой Латвии. Знаете, хотела голосовать! Да, у меня есть своя позиция. И скрывать не буду, что голосовала за Русский Союз Латвии. Они реально помогают русскоязычным. Я против национализма в любом проявлении».

Вольдемар, 33 года, Рига: «Я не голосовал. Не думаю, что мой голос изменит что-то. Все уже без меня решили. Думайте, что хотите!»

Мария, 46 лет, Даугавпилс: «Я голосовала досрочно. За кого? Не буду говорить. Это мое мнение. Считаю, что каждый гражданин должен высказать свою позицию. Нам тут жить! Никто нам не поможет. Все пустые разговоры. Кто помочь может? Россия? Только пенсии ВОВ. Пустые разговоры. Много говорят, а результатов нет. Америка? Разве есть ей дело до маленькой Латвии. Я решала сама. Своим умом. И исходила от реальности».

Предварительные результаты выборов в ЕП будут 26 мая.