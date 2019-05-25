Эксперт: Зачем США хотят посадить Ассанжа на 175 лет

США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 случаях нарушения закона о шпионаже. Ему, в общей сложности, светит до 175 лет лишения свободы.

Эксперт Юрий Рогулёв отметил, что в Минюсте США рассматривают Ассанжа не как журналиста, а как предателя, пишет НСН.

"Человека, с которым он вступил в этот сговор, уже осудили, как шпиона и предателя. В этом смысле Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Ассанжа им передали, и за то же самое преступление его осудить", - рассказал эксперт.