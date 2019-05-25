Сенатор Константин Косачев считает, что России необходимо отстаивать свою позицию по Керченскому проливу

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков, нелегитимным.

"Россия и Украина при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных Конвенцией процедур", - напомнил политик.

"Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур", - пояснил Косачев.

Сенатор заметил, что не случайно новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко.