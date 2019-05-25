Климкин объявил о "победе" над Россией и показал, как выглядит "дипломатическое счастье"
25 мая 2019, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Международного трибунала ООН, потребовавшего от России освободить украинских моряков и три корабля, задержанных осенью прошлого года в Керченском проливе. Климкин считает, что Украина может праздновать победу.
Он написал пост в Твиттер и выложил фотографию обнимающихся коллег, пояснив, что именно так выглядит "дипломатическое счастье".
"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", — написал украинский министр.
Ранее МИД РФ прокомментировал решение Морского трибунала освободить украинских моряков.