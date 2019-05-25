Русскоязычный экс-мэр Риги объяснил свое временное исчезновение ненавистью людей к партии «Согласие»

Странная ситуация происходила в последние недели перед выборами с партией «Согласие»: ее лидер Нил Ушаков исчез из публичного пространства.

Действительно, г-на Ушакова не было видно ни на ТВ, не давал он интервью и латвийским СМИ. Что случилось?

Данная ситуация прояснилась сегодня, когда Нил Ушаков появился на избирательном участке. Естественно, не удержался от комментариев.

Выяснилось, что экс-мэр исчез из публичного пространства из-за того, что «людям стала ненавистна партия «Согласие»».

«Сейчас достаточно много людей, которым противны и партия «Согласие», и люди «Согласия», поэтому будем ждать отношения избирателей. Такова политическая реальность».

Экс-мэр объяснил, что все это время он провел в кругу близких ему людей и в Риге, и в Латгалии.

Но при этом Нил Валерьевич отметил, что если он будет избран в ЕП, то «будет служить идеалам своей партии, избирателям, Латвии и всей Европе».

Кстати, о русскоязычных избирателях г-н Ушаков не сказал ни слово. Видимо, они без надобности.

Комментирует политолог Янис Григалис: «Я не верю ни единому слову Ушакова. Очередной пиар. Мол, я такой несчастный, люди ненавидят мою партию и т.д. Пожалейте меня! Но при этом он уверен, что кресло евродепутата уже под ним. Конечно, есть люди, которые будут голосовать за «Согласие». Точно. Но каким идеалам он собирается служить в ЕП? Исключительно себе. Если изберут – увидите! Не сомневайтесь».