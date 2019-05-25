МИД РФ прокомментировало решение Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе

Министерство иностранных дел РФ оперативно прокомментировало принятое сегодня решение Международного трибунала по морскому праву по инциденту в районе Керченского пролива, который произошел 25 ноября 2018 года.

Российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряков после того, как они нарушили границу РФ.

Оглашение решения Международного трибунала проходило сегодня в г. Гамбурге (Германия). По данным МИД РФ, Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала. Суд постановил, чтобы Россия немедленно освободила задержанных украинских моряков.

"На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что "Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе" и призвали Киев "действовать именно так впредь".