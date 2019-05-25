Жители Латвии сегодня принимают участие в выборах в Европарламент

Сегодня, 25 мая, наступил основной день выборов в Европарламент. Граждане Латвии принимают участие в выборах, они изберут восемь депутатов из 751. К данному часу проголосовало 22 процента избирателей. Так свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Избирательные участки открыты в Латвии с 7.00 до 20.00.

Напомним, что досрочное голосование, которое проходило с 22 мая, несколько расстроило избирателей – электронная система, простите, «глючила». Люди были вынуждены уходить с избирательных участков ни с чем.

Как проходит голосование в Латвии? Чего ждут от этих выборов граждане Латвии? На эти и другие вопросы отвечает евродепутат Андрей Мамыкин специально для «Аргументы Недели».

- Андрей, нет секрета, что в четверг и пятницу (досрочное голосование) в системе обмена данными произошел сбой. Сообщалось в СМИ, что голоса избирателей могут, извините, «пропасть». Это как?

- Голоса не могут и не должны пропасть. Да, произошел сбой системы, но почему это случилось – не знаю. Это вопрос лучше задать тем, кто устанавливал ее. Дело в том, что досрочно можно было голосовать на любом избирательном участке. Совершенно не привязываясь к декларированному месту жительства. А когда происходит сбой системы в компьютере, то получается, что реальных голосов (бюллетеней) больше. Но их же не могут, извините, выбросить! Их обязательно должны учитывать. Это называется «карусель». Такое случается не только в Латвии. Я не склонен думать, что все это происходит специально, чтобы «выкинуть» голоса. Нет. Сбой системы.

- Андрей, некоторые латвийские СМИ уже дают прогнозы о лидерах выборов. Ссылаются на агентство Focus. Но выборы же в полном разгаре! Как можно сейчас делать выводы?

- Простите, но матом ругаться не хочется! Что за бред! Какие прогнозы? Это нужно достать бюллетени, просмотреть их, посчитать и опять положить в урну. Как вы себе это представляете? Кто на это пойдет? Это агентство Focus – полный «отстой». Даже не крышка от унитаза, а просто «отстой». У них все может меняться за час. Кто больше заплатит, тот и в лидеры вышел. Не слушайте эту чушь. Когда закончатся выборы, то тогда будут происходит подсчеты.

- Андрей, в этом году граждане Латвии проявляют большую активность на выборах. Если сравнить с 2014 годом. Это подтверждает ЦИК. Почему люди стали более активны? Ваше мнение.

- Люди стали больше думать. Хотят высказать свое мнение. Накал «страстей» до выборов был большой: одни недовольны новым правительством, другие пребывают в недоумении от коррупционных «кульбитов» одной из партий. Причины разные. Могу сказать, что иногда выбор сделать непросто. Иногда

кажется, что в жизни приходится выбирать между плохим и очень плохим. Но выбрать из двух зол меньшее, по русской пословице, можно всегда. На выборах – тем более. В Латвии почти 200 тысяч человек рады бы сходить на выборы, но не могут-лишены этого права. Я говорю о негражданах. Считаю, что нужно идти и голосовать. Нужно сделать свой выбор.