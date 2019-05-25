Морской трибунал постановил, что России необходимо освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу, 25 мая, вынес постановление о том, что России необходимо срочно освободить украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Также России небходимо вернуть Украине буксир и два катера, на которых переходили через Керченский пролив моряки.

Решение огласил председатель морского трибунала Пак Чжин Хён. "Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину", - говорится в решении суда. Трибунал призвал "Россию и Украину воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе", - передаёт "Интерфакс".

Сторонам предоставлена возможность представить в суд свои версии событий в Керченском проливе не позже 25 июня.

В суде не потребовали от России приостановки разбирательств по делу о задержанных моряках, но предписали ии вернуть их на родину в Украину.