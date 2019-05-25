Генералы США в отставке попросили Трампа не развязывать войну с Ираном

Группа отставных военных армии Соединённых Штатов написала письмо главе государства Дональду Трампу с просьбой избежать военного конфликта с Ираном. По данным источника, обращение подписали около 90 экс-генералов.

"Война может привести к непредсказуемым последствиям на уже нестабильном Ближнем Востоке и вовлечь США в конфликт с огромными финансовыми и геополитическими рисками", - сказано в письме, опубликованном на сайте военного обозрения "War on the Rocks".

Военные добавили, что отсутствие диалога с политическими лидерами Ирана может только усугубить ситуацию, итогом которой станет конфликт. По из мнению, надо всё решить дипломатическим путём, обсудив всё, в том числе с военнослужащими страны и прийти к мирному решению. Авторы письма отметили, что жёсткая риторика и угрозы сыграют только на руку противнику.