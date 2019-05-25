На Украине потребовали отставки чиновника из команды Зеленского

На Украине объявлен сбор подписей под петицией с требованием отставки назначенного главы администрации украинского президента Андрея Богдана. В короткое время она набрала 16 тысяч голосов.

Автором петиции стал некий Андрей Качор. Требования отставки Андрея Богдана он подкрепил положениями украинского закона, который запрещает бывшим чиновникам возвращаться во власть.

«Запрет применяется к лицам, которые занимали должность не менее года в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период по собственному желанию», — объясняется автор петиции: «Богдан Андрей Иосифович был более года в должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, а также не уволился по собственному желанию в указанный период».

На момент написания текста, петицию подписали 16450 человек. Чтобы она была принята к рассмотрению, необходимо набрать 25 тысяч голосов, теперь уже за 91 день.