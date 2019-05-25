"Политическая воля руководителя": Бойко назвал условия восстановления мира на Донбассе

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко объяснил на каких условиях возможно восстановить мир на Донбассе. По его мнению, обязательно наличие политической воли у президента и готовность к компромиссу.

"Для восстановления мира на востоке Украины должна быть политическая воля руководителя страны завершить конфликт, готовность к компромиссу. Если этого не будет...Не будет достигнута конечная цель - мир, которого ждут люди", - передаёт слова политика РИА Новости.

Бойко отметил, что власть должна контактировать с обществом в , сообщать свои действия "в форме референдума" или "в форме открытого диалога с людьми". По его словам, для достижения большей эффективности нужно согласие народа на тот или иной "сценарий".

"...обязательно должно быть согласие общества на тот или иной сценарий. Очень важно, чтобы люди понимали, что делает власть", - заключил он.