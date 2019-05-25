Россияне смогут въезжать на территорию Коста-Рики без виз с 25 мая

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступает в силу 25 мая. Напомним, что глава МИД Сергей Лавров подписал соответствующий документ в мае прошлого года.

Уточняется, что российские граждане смогут находиться на территории Республики в течение 90 дней, начиная с даты въезда, без оформления визового документа, - передаёт ТАСС.

Для пересечения границы будет необходим действенный паспорт и разрешение пребывания в зарубежных странах. В ведомстве добавили, что после вступления в силу соглашения Россия "будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях".

Отмечается, что граждане Коста-Рики тоже смогут посещать Россию без оформления визы, находясь на её территории в течение 90 дней.