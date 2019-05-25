Сбой электронной системы при голосовании за кандидатов в Европарламент раздражает граждан Латвии

Положа руку на сердца, можно с уверенностью сказать: «Выборы в Латвии проходят тяжко!» Сбой электронной системы при голосовании за кандидатов в Европарламент, увы, раздражает граждан Латвии: люди приходят на избирательные участки и уходят ни с чем. Кто за это ответит?

Латвийские СМИ долго задавались этим вопросом. Ответа ждали почти три дня. Наконец, министр юстиции Латвии Янис Борданс объяснил ситуацию.









«Помехи в процессе выборов в ЕП свидетельствуют о существенных организационных проблемах. Да, такая ситуация вызывает беспокойство, но нужно позволить проходить избирательному процессу. Я надеюсь, что проблемы не повлияют на результаты выборов».

Интересные факты: на создание системы обмена данными в интернете между участками ушло 72 260 тысяч евро. И это только 65% от всей суммы. Общая сумма составляет 111 088 евро. Как рассказала председатель ЦИК Кристине Берзиня, оплата производится по частям. Будут ли использованы штрафные санкции ЦИК решит после выборов.

Из-за помех в системе, голосующие предварительно, были вынуждены уйти с избирательных участков, не проголосовав.

Сегодня наступил основной день выборов. Сегодня латвийские избиратели выберут своих кандидатов в Европарламент.