В Украине признали, что экономические отношения с Россией необходимы стране

Представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус заявил, что сейчас Киеву будет сложно прекратить экономические отношения с Россией. Герус отметил, что выручка от экспортной продукции делает страну "сильнее".

"Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу...Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно", - передаёт слова представителя Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Герус объяснил, что, если даже брать нефтепродукты из Белоруссии или Прибалтики, то они всё равно "изготовлены из российской нефти". По его словам, в некоторых отраслях экономики процент поставок из России особенно велик, например в сфере энергетики.