Частное государство и теннисный гарем Булата Утемуратова

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение разведке подключиться к расследованию слежки за его штабом в 2016 году. Вполне возможно, что этим не ограничится. Одним из уже подзабытых скандалов той кампании стал якобы имеющийся у российских спецслужб компромат на Трампа, который во время визита в Россию в 2013 году остановился в отеле Ritz-Carlton в том же президентском люксе, в котором ранее жил Барак Обама с женой Мишель.

Якобы номер был напичкан камерами, которые засняли неподобающее поведение Трампа, заказавшего в номер двух проституток.

Если бы этот компромат был у ФСБ или американских демократов, наверное, он уже был бы пущен в ход. А он был, но не у них - это как раз тот случай, когда дыма без огня не бывает. Есть информация, что видеозапись в номере действительно велась. Вот только снимали будущего президента США не российские спецслужбы, а доверенные люди владельца отеля - чиновника и бизнесмена из Казахстана Булата Утемуратова, по личному распоряжению последнего.

В России он практически неизвестен, но в Казахстане этот миллиардер считается одним из самых влиятельных людей страны. Утемуратов - второй в списке Forbes Kazakhstan, его состояние составляет 3,4 миллиарда долларов. Среди активов Утемуратова - Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems» и ТОО «Direct Technology Company».

Через группу компаний «Верный Капитал» контролирует 25% ТОО «КаР-Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65% в золотодобывающей компании RG Gold, информационно-аналитический интернет-портал Informburo.kz (100%), ТРК «31 канал» (80%), оператора медиарекламного рынка Video International Kazakhstan (50%), отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, Burger King в Казахстане, Global Development, «Южно-Кыргызский цемент», а также 40% аэропорта «Сары-Арка» в Караганде. Утемуратову принадлежит 1,16% Glencore Plc.

У него есть благотворительный фонд своего имени. Кроме того, Утемуратов возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF.

Незадолго до распада СССР Утемуратов был директором продуктового магазина. Важная должность в те времена. Но не каждый директор продуктового магазина стал дипломатом. И не каждый дипломат в состоянии сколотить миллиардное состояние и стать одним из влиятельнейших людей страны. Как это удалось Утемуратову?

Слуга двух господ

В большинстве стран мира разбогатевшие на государственной службе чиновники стесняются признаваться, что одновременно работали на государство и занимались бизнесом. Просто потому, что это запрещено, в том числе - в Казахстане. В указе Президента страны «О государственной службе», говорится, что государственные служащие не имеют права «заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, независимо от его организационно-правовой формы».

Но только не Булат Утемуратов. В интервью Forbes он без стеснений и опасений признавался, что работая на казахстанское правительство с 1992 года, также занимался собственной предпринимательской деятельностью: "По словам Утемуратова, через год после приземления в Австрии он помог открыть первую Казахстанскую кредитную линию от Венского Bank Creditanstalt. Одновременно он заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк и медь у казахстанских рудных компаний и реализуя металл заграницей. Процветал Утемуратов, процветал и Казахстан", - писал в 2013 году Forbes Kazakhstan в статье "Прорыв Булата Утемуратова".

Если сказать точнее, процветал Утемуратов за счёт Казахстана. Его карьера на госслужбе развивалась следующим образом: генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии, заместитель министра внешнеэкономических связей, первый заместитель министра промышленности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарии - это в 90-е годы. Параллельно он был информатором российских спецслужб, но это до первого миллиарда долларов.

Затем - помощник Президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, с июня 2003 по март 2006 - секретарь Совета безопасности Казахстана, одновременно председатель Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте (ноябрь 2004 — март 2006). С марта 2006 по декабрь 2008 - управляющий делами Президента.

Именно в это время, когда, по идее, Утемуратов должен был посвятить себя делам Президента, он провернул свою самую крупную и самую сомнительную сделку.

В июне 1995 Утемуратов основал «Алматинский торгово-финансовый банк», который в 2002 был переименован в «АТФ Банк». В этом банке аккумулировались средства, полученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как «Казахинторг» и «Казахвнешмаш». В бюджет они, соответственно, не попадали. В 2007 году стало известно, что крупная итальянская банковская группа Unicredit через свое австрийское представительство покупает «АТФ Банк». Общая стоимость сделки составила 2,117 млрд. долларов, большую часть которых получил лично Утемуратов.

Практически сразу после окончания сделки у итальянцев начались проблемы. Сперва они списали 500 миллионов долларов убытков. Затем еще 700 миллионов. Вскоре выяснилось, что выданные банком кредиты никто возвращать не собирается - на начало 2013 года доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в “АТФ Банке” составляла 42,66%.

В результате Unicredit зафиксировал убытки размером 2,76 млрд долларов и в марте 2013 года продал «АТФ Банк» 31-летнему бизнесмену Галымжану Есенову - зятю Ахметжана Есимова, на тот момент - мэра Алма-Аты. И снова “чудесным образом” банк начал приносить прибыль.

Если говорить по-простому, Утемуратов банальным образом кинул итальянцев, продав им накачанную фиктивными активами пустышку. Главный секрет “АТФ Банка” - он может приносить прибыль только при помощи бюджетных денег.

Но есть и другая версия: чиновнику нужно было легализовать свои капиталы, для этого договорились с итальянцами, у которых повышенная толерантность к коррупции. Благодаря этой сделке Булат Утемуратов стал легальным миллиардером, но похожих историй, пусть и меньшего масштаба, в его биографии немало. Он реализовывал главный коррупционный принцип: делал бизнес на том, чем руководил. Когда занимался промышленностью - это был “Казцинк”. Когда был назначен специальным представителем Президента РК по вопросам сотрудничества с Киргизией - приобрел «Южно-Кыргызский цемент» и местного мобильного оператора. Привыкнув игнорировать законы в Казахстане, Утемуратов не делал этого и в других странах. В том числе в России.

Опасный компромат

Вернемся к Дональду Трампу и отелю Ritz-Carlton. Утемуратов приобрел московский отель этой сети за 350 миллионов долларов. Видеокамеры в номерах были установлены по его личному указанию - "на всякий случай", рассказывает близкий к миллиардеру источник. Не только в Москве, но и в Вене и Астане, недавно переименованной в Нур-Султан.

Именно благодаря наличию компромата на конкурентов и недоброжелателей даже после ухода от власти Утемуратову удалось сохранить былое влияние в Казахстане. Поэтому слухи о том, что существует “интимное видео” с Дональдом Трампом в главной роли, появились не на пустом месте. Полностью утаить такую горячую информацию очень сложно.

Вот только делиться этими видеозаписями Утемуратов не захотел ни с кем, включая российские спецслужбы. Пока Трамп оставался одним из богатейших людей США, файл хранился у Утемуратова для того, чтобы иметь дополнительный козырь в возможных переговорах. Вплоть до самого дня голосования казахстанский миллиардер хранил компромат на американского коллегу, ведя вялотекущие переговоры с Демократической партией о продаже файла. И только после победы Трампа разговоры и переговоры о видео прекратились - Утемуратов лично припрятал видеозапись до лучших времен, не доверив это помощникам. Вряд ли архитекторы внешней политики РФ обрадовались этому, равно как и кураторы из российских спецслужб, но сам олигарх рассматривает "горячее видео" как страховой полис на случай "горячих" событий вокруг себя - в РФ и мире. Булат Утемуратов всегда славился умением прибыльно торговать влиянием и возможностями, еще со времен гастронома, которым руководил.

И такие события, судя по всему, не за горами. Булат Утемуратов напрямую пошел против интересов России, несмотря на то, что в последние годы у него все больше и больше бизнес-интересов в этой стране. Очень странно, что имя казахстанского бизнесмена не упоминается в “докладе Мюллера”. Там ему самое место.

Личный теннисный гарем

При этом сам миллиардер отнюдь не утруждается супружеской верностью. После того, как Утемуратов возглавил Федерацию тенниса Казахстана, он превратил эту спортивную организацию в свой личный гарем, как и положено восточному властителю. К тому же, зачем пренебрегать принципом зарабатывать там, где ты работаешь? Булат Утемуратов смог даже теннисную федерацию превратить в источник поступления денег, правда, не совсем законных.

С 2007 года, как казахстанский миллиардер возглавил федерацию, теннисный мир сотрясают многочисленные скандалы, причём нередко с участием спортсменов из Казахстана. Легионеры из России, допинговые проблемы, незаконные ставки - вот, с чем сегодня ассоциируется теннисная федерация Казахстана. Ставки у букмекеров и договорные матчи принесли неплохой доход Булату Утемуратову в последние десять лет. Наши источники не уверены, насколько глубоко вовлечены структуры миллиардера в торговлю допинговыми препаратами, все-таки она мелковата для него как бизнес. В Астане все знают, что на профессиональном уровне теннист должен использовать допинг, чтобы гарантировать определенные результаты - без этого можно навлечь на себя гнев султана федерации.

Женщинам в этой связи сложнее. Помимо допинга, симпатичные теннисистки получают еще и знаки внимания от любвиобильного президента федерации тенниса. И не каждая готова отказаться от внимания влиятельного миллиардера. Одной из главных звезд теннисного гарема является Юлия Путинцева, которую Утемуратов переманил из России. Статус “любимой жены” вскружил голову молодой спортсменке.

«Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь там видео свои смотришь... Они хлопают, когда я ошибаюсь, — вот и ты начни... Зачем ты сюда приехал? Ухмылку свою дебильную убери» - отчитывала она своего тренера Романа Кислянского на чемпионате в США в 2017 году. Много ли спортсменов разговаривают так с теми, кто ведёт их к победе? Очевидно, Путинцева уже победила, правда, не на корте.

В том же году казахстанский теннисист Арсан Арашов был дисквалифицирован из-за допинга. Есть информация, что именно глава федерации настоял на том, чтобы спортсмен принимал мельдоний.

Утемуратов гордится тем, что мужская сборная по теннису Казахстана при нем вошла в элиту мирового спорта, а мужчины-теннисисты стали выигрывать международные соревнования. История Арсана Арашова хорошо демонстрирует, какой ценой.

Помимо Путинцевой, из России также приехали такие спортсменки как Галина Воскобоева, Ярослава Шведова и многие другие. По утверждению нашего источника, все они прошли через постель Утемуратова, который предпочитает девушек повыше.

Зачистка интернета и населения.

При этом спрятав компромат на Трампа, казахстанский миллиардер регулярно нанимает хакеров, которые уничтожают негативную информацию в интернете о самом Утемуратове. Весь негатив о нем, который был опубликован за последние годы сохранился только в виде заголовков, сайты, на которых размещалась информация, отключены.

В последние годы Утемуратов упоминается в интернете в основном как щедрый благотворитель, благодаря которому реконструируется Ботанический сад Алма-Аты, открываются центры для детей, больных аутизмом, получают помощь пострадавшие от наводнений, и так далее.

То же самое касается семьи Утемуратова. Один сын - преуспевающий бизнесмен, другой - успешный инженер, дочь - начинающая певица. Никаких фотографий красивой жизни золотой молодежи в открытом доступе нет.

Однако всё это - лишь красивая маска на лице коррупционера, получившего свои миллиарды и возможность распоряжаться чужими судьбами, ограбив всех граждан Казахстана, который Булат Джамитович с недавних пор считает своим частным владением. А если добавить к этому то, что Утемуратов контролирует практически весь микрофинансовый рынок в Казахстане, картина грабежа будет более полной: ничто так не создаёт социальную напряженность, как грабительские проценты по микрозаймам и безнаказанность коллекторов. Про безнаказанность Булат Утемуратов знает все и даже больше, чем его бывший шеф - Нурсултан Назарбаев.