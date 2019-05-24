Крым часть стран не признает российским из-за нежелания соглашаться со своими проблемами

Политолог Станислав Бышок объяснил, почему в НАТО от России выход из Крыма. Глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не считает легитимным присоединение Крыма к России.

«Вопрос Крыма решен со стороны России, но не решен остальными, и не только странами НАТО. Неофициально все понимают, что не существует реалистичной возможности России покинуть Крым, тем не менее с точки зрения риторики мировое сообщество будет продолжат утверждать, что Крым является якобы «незаконно аннексированным». Об этом пишет ПолитЭксперт.