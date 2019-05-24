В ЛНР обвинили командиров ВСУ в саботаже указаний Зеленского о прекращения огня

Продолжающиеся обстрелы Вооруженными силами Украины мирного населения Донбасса являются доказательством того, что новое командование операцией Киева в регионе целенаправленно саботирует указания президента Владимира Зеленского о прекращении огня. Такое заявление сделал Яков Осадчий, спикер Народной милиции ЛНР.

Как отметил Осадчий на состоявшемся в пятницу брифинге, Зеленский пока не в состоянии повлиять на стабилизацию обстановки в зоне конфликта на востоке Украины. При этом «ставленники Порошенко» в армии саботируют указания нового главы государства о прекращении огня, заявил представитель Народной милиции.

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы ДНР уничтожили в ходе ответного удара двух киевских военных.