Госдеп США обвинили в контактах с террористами

Единственными источниками информации, с которыми общается госдепартамент США в зоне деэскалации конфликта Идлиб, являются террористы сирийского ответвления запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» из также запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат ан-Нусра». С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Поводом для заявления стал фейк американского Госдепа о химической атаке в Идлибе. Официальный Вашингтон при этом сослался на «интервью очевидцев», а также «пострадавших бойцов оппозиции».

«Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что у госдепартамента США «есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию», — пояснили представители Минобороны, комментируя заявление Игоря Конашенкова.

Саму атаку не подтвердили ни британская «Обсерватория по правам человека» ни «Белые каски». А , так называемые, «источники» Госдепа вызывают сомнения. Минобороны рекомендовало официальному Вашингтону запросить у Пентагона карту обстановки в зоне Идлиб и пояснило — там находятся только террористы.

«Каких-то других «оппозиционеров», кроме террористов «ан-Нусры», уничтоживших еще в феврале все формирования «вооруженной оппозиции» и удерживающих эти районы под своим тотальным контролем, там больше нет», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: «Единственными «источниками» и «очевидцами» в районе якобы имевшей место «химатаки», с которыми так обильно общается госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления «Аль-Каиды» из «Джабхат ан-Нусры».

Действия Госдепа могут объяснятся попыткой расшатать обстановку в зоне деэскалации Идлиб. По крайней мере, таково объяснение Минобороны РФ.