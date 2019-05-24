Алексей Пушков прокомментировал отставку Терезы Мэй

В пятницу, 24 мая, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее сегодня стало известно, что Мэй покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня. Это означает, что она также оставит должность премьер-министра страны.