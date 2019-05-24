Политолог вычислил имя возможного премьера Украины при президенте Зеленском

Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, кто может занять пост главы правительства страны при президенте Владимире Зеленском. Соответствующее заявление эксперт сделал на пресс-конференции, состоявшейся в Киеве.

Согласно расчетам Карасева, в правящую коалицию, которая будет сформирована по итогам выборов в Верховную Раду, могут войти партия Зеленского «Слуга народа», «Батькивщина» и некоторые другие силы. В этом случае председателем парламента станет выдвиженец «Слуги народа», а премьер-министром – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, процитировал Вадима Карасева «ПолитНавигатор».

Возвращение Тимошенко на должность руководителя правительства допустил и ее соратник по партии Сергей Власенко. По словам Власенко, «неопытного президента» Зеленского в структуре власти «должен сбалансировать опытный премьер-министр».