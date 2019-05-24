Песков рассказал, когда и где могут встретиться Путин и Зеленский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата.

Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия участвовать в таком саммите готова, но сейчас нужно понять планы нового украинского президента.

Как отметил Песков, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине., - сообщает газета "Ведомости".

По словам пресс-секретаря российского лидера, когда станет ясно, насколько Киев готов следовать Минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, и тогда уже в повестку может встать вопрос о Нормандском саммите. Песков уточнил, что "эти вопросы рассматриваются" и призвал подождать.