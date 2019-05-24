У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии

Отметим, что в последнее время иностранные разведывательные самолеты и беспилотники нередко появляются над Балтийским морем, а также в районе Крыма и российских военных баз в САР. Кроме того, летательные аппараты других стран не раз замечали в районе линии разграничения на Донбассе.