Меркель отреагировала на информацию об отставке Мэй
24 мая 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 24 мая, оценила решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй покинуть пост лидера Консервативной и юнионистской партии и должность премьера страны.
Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Меркель отнеслась к такому решению Мэй с уважением. Она добавила, что политики работали друг с другом на доверительной основе и планируют продолжить делать это вплоть до отставки британского премьер-министра, сообщает RT.
Ранее сегодня стало известно, что Тереза Мэй намерена покинуть высокие посты 7 июня. Во время своей речи она не смогла сдержать слез и спешно покинула трибуну.