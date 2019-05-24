Меркель отреагировала на информацию об отставке Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 24 мая, оценила решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй покинуть пост лидера Консервативной и юнионистской партии и должность премьера страны.

Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Меркель отнеслась к такому решению Мэй с уважением. Она добавила, что политики работали друг с другом на доверительной основе и планируют продолжить делать это вплоть до отставки британского премьер-министра, сообщает RT.

Ранее сегодня стало известно, что Тереза Мэй намерена покинуть высокие посты 7 июня. Во время своей речи она не смогла сдержать слез и спешно покинула трибуну.