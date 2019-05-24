Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов "тянуть плуг" Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз. Политик отметил, что это следует делать с целью защиты независимости страны.

Петр Порошенко подчеркнул, что его политическая сила сразу решила идти на досрочные выборы в Верховную раду, хотя бывший украинский лидер считает соответствующий указ Владимира Зеленского абсолютно неконституционным, передает днем в пятницу, 24 мая, ТАСС.

Экс-президент Украины добавил, что его ждет "тяжелая работа в оппозиции". Кроме того, он анонсировал обновление своей партии, в частности, заметил, что будут изменены ее состав и название.