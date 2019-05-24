Мария Захарова отреагировала на отставку Терезы Мэй шуткой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 24 мая, отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о своей отставке шуткой.

Мария Захарова на своей страничке в социальной сети Facebook ранее сегодня опубликовала ироничную фразу: "Логично: June ends May".

Дословно вышеуказанное заявление с английского языка переводится как "С приходом июня заканчивается май". Дело в том, что слово "май" на английском пишется так же, как и фамилия действующего британского премьер-министра.

Ранее стало известно, что Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня.