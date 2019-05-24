Обнародованы видео атак ВКС РФ по перешедшим в контрнаступление в Сирии боевикам

ВКС РФ нанесли массированные удары по боевикам, перешедшим в контрнаступление в Сирии. Видео, на которых запечатлены данные атаки, оказались в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», некоторое время назад базирующиеся на территории провинции Идлиб джихадисты начали контрнаступление на населенные пункты, которые у них отвоевали правительственные силы. После того как сирийская армия отступила под напором противника, в дело вступила авиация РФ, отмечается в процитированной публикации. Российские ВКС и ВВС арабской республики ударили по коммуникациям и позициям боевиков в районах городов Кафр-Набуда, Хан-Шейхун, Серакиб и в окрестностях некоторых других населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб.