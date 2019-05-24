Россия окажет гумпомощь Северной Корее в связи с засухой

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов в пятницу, 24 мая, заявил, что российская сторона готова оказывать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с засухой.

Подчеркивается, что Россия ежегодно оказывает КНДР помощь по линии Всемирной продовольственной программы. В 2019 году российская сторона также готова помочь северокорейской, передает ТАСС.

Напомним, ранее власти КНДР поручили принять дополнительные меры для обеспечения сельскохозяйственных районов страны водой после аномально теплой и бесснежной зимы. Эксперты считают, что такая погода способна привести к острой нехватке воды на территории Северной Кореи и гибели посевов.