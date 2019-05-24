В Эстонии появилась первая женщина пастор

Синод Ярваского пробства лютеранской церкви 23 мая избрал новым пастором Ярва-Яаниского прихода Катрин-Хелену Мельдер, которая за 800-летнюю историю церкви в Эстонии стала первой женщиной-пробстом.

Как сообщают эстонские СМИ, Мельдер была избрана тайным голосованием, за нее было подано 28 голосов. Два члена Синода воздержались, а один был против.

Первая женщина пастор. Ее кандидатуру представил сам Архиепископ Урмас Вийлма.

Что думает о данном событии РПЦ?

Отец Николай, священнослужитель. Литва: «Господи, помилуй! Сохрани Эстонию. Я могу высказать только свое мнение. Конечно, такой выбор, мягко говоря, не совсем понятен. Да, есть монахини, но пастор! Происходят непонятные вещи. Могу сказать, что православии такое просто не может быть! Настоятельницы монастырей – другое дело. Священнослужитель совершает службы, но не женщина. Могу сказать, что в Эстонии православная община не так и сильна. Многочисленная община православия осталась только в Латвии. Господи, помилуй!»