Выборы в Европарламент: В Латвии выстроились очереди на участках

В Латвии на избирательных участках выстроились огромные очереди: люди не могут проголосовать из-за сбоя системы.

Произошел сбой системы обмена данными Центральной избирательной комиссии. Многие люди не смогли проголосовать там, где хотели. Поэтому правила изменились: сегодня, 24 мая, граждане Латвии смогут голосовать только там, где они зарегистрированы.

Почему произошел сбой системы?

На этот вопрос попыталась ответить председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.









«Причины технических неполадок пока не совсем ясны. Нужно больше времени. Не стоит задавать вопросы про кибератаки. Их нет. Неполадки были замечены в новой системе, которая обеспечивала соединение между разными участками. Это новое программное обеспечение».

Выходит, что выборы могут «затянуться»?

В пресс-службе Сейма ответили, что Юридическое бюро парламента обеспокоено решением продлить время выборов. Изменение правил выборов просто недопустимо.