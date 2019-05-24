Выборы президента Латвии: кто следующий?

Май месяц выдался очень жарким для Латвии: идет предварительное голосование в Европарламент, которое определит кандидатов 25 мая. А уже через четыре дня Сейм выберет нового президента Латвии. Кто следующий?

На пост президента Латвии будут претендовать три кандидата – судья ЕС Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс, депутат от партии KPV LV Дидзис Шмитс.

Выбирать президента Латвии будут депутаты Сейма. Голосование в этом году впервые будет открытым.

Все началось с даты выборов: намечалось голосование на 29 мая, но оппозиция Сейма настаивала на том, чтобы выборы прошли 5 мая.

23 мая состоялось заседание Сейма, где президиум парламента вынес решение – голосование пройдет 29 мая.

Практически ни у кого не осталось сомнений, что пост главы государства займет юрист Эгилс Левитс. Чтобы стать президентом Латвии нужен 51 голос депутатов Сейма. Известно, что за г-на Левитса пообещали проголосовать четыре партии коалиции.

Так решили в Сейме. Был проведен опрос среди жителей Латвии – Левитса поддерживает меньшинство.

Будет ли судья ЕС следующим президентом Латвии? А что же другие кандидаты?

На данный вопрос ответил экс-министр обороны, депутат Сейма Раймонд Бергманис.

«Что мы знаем на сегодняшний день? Практически ничего. Знаем только, что на пост президента Латвии был выдвинут г-н Левитс. Позже еще появились еще два кандидата – Янсонс и Шмитс. Но никаких дебатов не было по данному вопросу. Да и будут ли они вообще? Слишком мало времени осталось до выборов президента. И если будут, то не очень и плодотворные. Получается, что коалиция договорилась о том, что голосовать будут за Левитса. Повторяю, коалиция договорилась, а не проголосовала за г-на Левитса. В этом году пройдет открытое голосование. Но претендент-то один. Как пройдет это голосование? Думаю, что ситуация не совсем хорошая. Я думаю, что дебаты должны быть. Мы же выбираем президента страны. Возможно, что на долгий срок. И следует учитывать мнение всех кандидатов в президенты. Учитывать их взгляды на разные аспекты: политические, экономические и т.д. Думаю, что сейчас это не так актуально – коалиция уже договорилась насчет кандидата Левитса».

Похоже, что г-н Бергманис прав: минимальные шансы стать президентом у других кандидатов.

Латвия ждет нового президента.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.