Новая первая леди Украины Елена Зеленская - кто она?

Свершилось: Владимир Зеленский — президент Украины! Буквально на днях прошла его инаугурация, на которой присутствовала очаровательная блондинка в белоснежном костюме от украинских дизайнеров. Сопровождающая новоизбранного главы — теперь первая леди Украины Елена Зеленская. Некогда бывшая в тени своего супруга, теперь Елена — один из главных предметов обсуждения в соцсетях и СМИ. Кто же она такая?

То, что Украину теперь ждут перемены с президентом-комиком, очевидно уже для многих депутатов Верховной Рады и не только. Госпожа Зеленская хоть в политику и не вмешивается, но какое-никакое свое женское влияние на супруга оказывает. Например, своему стилю и образу Владимир обязан своей жене. Как-то актер признался, что у него просто нет времени на моду и за его гардероб полностью отвечает Елена: «Обычно она присматривает мне вещь, я быстро приезжаю в магазин, если подходит, покупаю. Поэтому я даже не знаю, какой марки пиджак или свитер ношу».

Еще на предвыборной кампании в самой Зеленской нашли сходство с зарубежной (теперь уже) коллегой — Меланьей Трамп. В ответственный день Елена появилась на избирательном участке в брючном костюме мятного цвета и с аккуратно зачесанными назад волосами.









Несмотря на то, что супруги являются ровесниками, Елена Зеленская прекрасно выглядит и является самой молодой первой леди Украины. Ей всего 41 год. Кто бы мог подумать, что некогда удачно влюбленная студентка Криворожского строительного факультета взлетит на такую высоту.

Елена Кияшко и Владимир Зеленский познакомились еще в школе. На первом курсе начали встречаться. Тогда Зеленский учился на юриста, а его будущая жена — на архитектора. Еще с детства у Елены была заветная мечта — стать актрисой, но так распорядилась судьба, что знаменитым актером стал ее супруг Владимир. Их роман длился 8 лет, прежде чем отношения официально узаконились. «Лена постоянно спрашивала, когда же мы поженимся. А я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось», — признавался Владимир. В 2003-м Елена Кияшко стала Зеленской.









За время семейной жизни у пары появилось двое детей — дочь Александра (14 лет) и сын Кирилл (6 лет). Сегодня госпожа Зеленская выступает не только в роли верной супруги, друга, матери семейства, но и как партнер в совместном бизнесе: помогает авторам писать сценарии и тексты для различных юмористических сценок в основанной ее мужем студии «Квартал- 95». Творческий тандем Зеленских берет свое начало еще со времен студенчества, когда Лена помогала придумывать миниатюры для выступлений в КВН. О таланте сценаристки большинства постановок, в которых играл ее супруг, можно судить в том числе и по результатам голосования на выборах президента Украины. Ведь именно ей приписывают создание образа «Слуги народа» — Василия Голобородько, который в сознании миллионов украинцев олицетворял Владимира Зеленского как идеального кандидата в президенты.

Образ первой леди страны обязал Елену обзавестись своим аккаунтом в Instagram. До этого с социальными сетями супруга президента не дружила. Свежие совместные фотографии Зеленских появляются в основном в Instagram Владимира.

В декларации за 2017, которую подал Владимир Зеленский в предвыборный период, было указано, что его 41-летняя супруга имеет в собственности квартиру и парковочное место в крымской Ливадии, квартиру в 284 квадратных метра в Киеве, а также несколько часов, драгоценные украшения и автомобиль Mercedes-Benz.

Чем будет заниматься в «должности» первой леди, Елена пока не решила. «Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность».

В семье Зеленских лидером, как и в самой стране, является Владимир. Елена помогает ему и поддерживает, перетягивать же одеяло на себя, по ее словам, «было бы абсолютно неправильно». А как будет развиваться их тандем — покажет время.