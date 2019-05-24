Жительница Китая расплатилась за автомобиль в салоне 66 мешками мелочи

Жительница китайской провинции Хэбэй приобрела иномарку, расплатившись за покупку мелочью. Согласно последней информации осведомленных источников, женщина принесла в автосалон 66 мешков с наличными.

Общая сумма, которая находилась в мешках, достигла 131 492 юаня – около 19 тысяч долларов. В течение трех дней 17 сотрудников салона пересчитывали мелочь и упаковывали ее в бумажные рулоны, сообщает "Свободная пресса".

Впоследствии выяснилось, что женщина является владелицей местной закусочной, посетители которой чаще всего расплачиваются за заказ монетами. Именно поэтому большую часть суммы за автомобиль она оплатила мелочью, а остаток перевела по интернету, уточняет The Daily Mail.