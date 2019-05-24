Трамп оскорбил бывшего госсекретаря США Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп оскорбил в соцсети бывшего госсекретаря страны Рекса Тиллерсона в ответ на рассказ дипломата о встрече главы Белого дома и российского лидера Владимира Путина в Гамбурге.

Дональд Трамп подчеркнул, что Рекс Тиллерсон – "тупой как камень". Кроме того, американский политик назвал экс-госсекретаря некомпетентным человеком, который совершенно не подходит для высокого поста, передает утром в пятницу, 24 мая, "Свободная пресса".

По мнению Трампа, Тиллерсон выдумал историю о том, что он якобы не был хорошо подготовлен к встрече с российским коллегой в Гамбурге. "Не думаю, что Путин с этим согласится", – отметил глава США.