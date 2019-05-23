Коко Шанель: женщина, покорявшая мужчин, но так и оставшаяся одинокой

Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, посвященный модельеру Коко Шанель, великой женщине, в корне изменившей моду ХХ столетия, придумавшей стиль, который на века останется образцом безупречного вкуса и элегантности. Поцеловать руку Коко Шанель почитали за честь монархи, президенты, нефтяные короли, знаменитые певцы и актеры.

В Шанель был влюблен русский композитор Игорь Стравинский. В разное время она состояла в отношениях с крестником королевы Виктории Хью Ричардом Артуром, испанским художником Полем Ирибом и атташе немецкого посольства бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге. Эта женщина покоряла мужчин, но так и осталась одинокой – выйти замуж ей было не суждено.