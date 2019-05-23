Неприятное последствие для всего мира: выход РФ из ООН

Политолог Леонид Крутаков объяснил, чем чреват для мира выход России из Совбеза ООН. Об этом пишет «РИА новости».

«Вывести Россию из Совета Безопасности ООН – значит ликвидировать итоги Второй мировой войны и все соглашения после нее. Это значит, что сейчас нужно собирать все страны и вырабатывать какие-то новые правила», - объяснил эксперт.

Также он добавил, что Запад выражает свое недовольство тем, что у России есть право вето, передает ПолитЭксперт.