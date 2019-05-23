Своими монетами США пытаются украсть у нас Победу
23 мая 2019, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
В США выпустили сувенирную монету в честь 75-летнего юбилея победы во Второй мировой войне, на которой изображен только британский, французский и американский флаги. Флага СССР на монете нет.
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев увидел в таком сувенире продолжение попыток США украсть у нашего СССР победу над фашистским режимом. Об этом пишет НСН.
«Руководство Америки продолжает нагнетать истерию вокруг Советского Союза, а сегодня вокруг России. Принизить роль Советского Союза, а сегодня принизить роль России на всех направлениях»,- комментирует эксперт.