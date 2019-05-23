Своими монетами США пытаются украсть у нас Победу

В США выпустили сувенирную монету в честь 75-летнего юбилея победы во Второй мировой войне, на которой изображен только британский, французский и американский флаги. Флага СССР на монете нет.

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев увидел в таком сувенире продолжение попыток США украсть у нашего СССР победу над фашистским режимом. Об этом пишет НСН.

«Руководство Америки продолжает нагнетать истерию вокруг Советского Союза, а сегодня вокруг России. Принизить роль Советского Союза, а сегодня принизить роль России на всех направлениях»,- комментирует эксперт.