Филарет назвал условия томоса «кабальными»

Патриарх украинской «новой церкви» Филарет признался, что если бы заранее были известны условия томоса об автокефалии, его бы не стали подписывать. По мнению Филарета, томос стал «кабалой» для Православной церкви Украины.

Патриарх Филарет отметил, что во время проведения собора никто толком не знал об условиях, прописанных в церковном указе. О них стало известно только после создания ПЦУ.

«Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», - подчеркнул Филарет. С его слов, томос сделал Православную церковь Украины чересчур зависимой от Константинополя, передаёт МК.