Стала известна боевая задача плененных накануне в ДНР восьмерых военных Вооруженных сил Украины. Соответствующие данные журналистам предоставили в Народной милиции самопровозглашенного государства.

Как рассказал на брифинге спикер ведомства Даниил Безсонов, на данный момент установлены личности всех попавших в плен бойцов. По словам Безсонова, киевские военные признались в том, что они намеревались устроить на территории республики ряд диверсий. Объектом одной из них должны были стать представители миссии ОБСЕ, работающей в зоне конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали четыре шага для возвращения Донецка и Луганска. По этому вопросу высказался Леонид Кравчук, первый президент бывшей советской республики.