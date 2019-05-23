Наталья Поклонская объяснила, почему Россия не может уйти из Сирии

Большинство россиян выступают за завершение военной операции в Сирии, свидетельствуют результаты соцопросов. Любой здравомыслящий человек всегда выступает за завершение любой военной операции. Замечательно, когда военнослужащие вместе с бюджетными средствами остаются дома. Но надо понимать, какую цену придётся заплатить, если вот так вдруг резко взять и завершить начатое.



В мае этого года депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе со своим мужем Иваном Соловьёвым дважды побывала в Сирии: проводили переговоры по организации лечения раненых и больных сирийских детей в санаторно-курортных учреждениях Крыма, привезли с собой самоотверженных российских врачей и волонтёров для проведения диагностики на месте и вместе с ними отобрали детей для экстренного лечения в Москве и Питере.



"У россиян всегда было в правилах помогать ближнему и слабому – «сам погибай, а товарища выручай». Мы всегда были готовы отдать нуждающемуся последнюю рубаху. По примеру святого праведного Иоанна Кронштадтского, который частенько в холодное время года возвращался домой без сапог и пальто, так как отдавал их тем, кому не в чем было ходить. Уверены, что когда мы станем рационалистами, то перестанем быть русскими. Поэтому разговоры о том, что самим, мол, кушать нечего, а вы тут чужим детям помогаете, – цинизм, чуждый настоящим россиянам. Дети – это земные ангелы, не имеющие национальности", -пишет Поклонская на страницах "Аргументов недели".



Россия – сильная и мощная держава, которая взяла на себя непростую миссию не только спасти одну из ближневосточных стран от превращения в анклав исламского радикализма, но и стеной встать на пути международного терроризма. Этому дикому и беспощадному зверю нанесён точный и мощный удар. Но пока он только ранен. И сейчас главное – не дать ему зализать эти раны. Иначе он с новой удвоенной или утроенной силой набросится и на Сирию, и на сверхдержаву, которая её защищает.



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