Первый президент Украины назвал четыре шага для возвращения Донецка и Луганска

Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал четыре шага, которые, согласно его точке зрения, должен осуществить Киев для возвращения Донецка и Луганска в состав страны. Заявления бывшего главы государства приведены в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам Кравчука, процитированного изданием «Новороссия», процесс реинтеграции Донбасса нужно осуществлять постепенно. На первом этапе, как отметил первый президент, необходимо добиться освобождения пленных. За этим должны последовать переговоры, прекращение огня в зоне конфликта и урегулирование ситуации в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что подавший в отставку министр обороны бывшей советской республики Степан Полторак объяснил потерю Донбасса и Крыма.