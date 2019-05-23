В Сирии опять начались бои с террористами

Сирийские войска вынуждены сдерживать атаки боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра». В Идлибе происходит эскалация конфликта. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Террористы как будто взбесились или получили приток свежих сил и техники. Сразу несколько попыток прорыва боевиками было предпринято накануне.

С вчерашнего вечера бандиты пытаются захватить населенный пункт Кафр-Нбуда. Он продолжается до сих пор. Боевики уже потеряли два танка, три установки РСЗО. Потери живой силы у них составили 140 человек.

Террористы пытаются штурмовать позиции армии Башара Асада в населенных пунктах Медан, Эль-Хауш. Все они находятся в окрестностях Кафр-Нбуда. Кроме того, боевики выпустили четыре снаряда РСЗО по авиабазе Хмеймим.

По официальным данным в штурме окрестностей Кафр-Нбуда приняли участие около 200 боевиков, 2 БМП, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Ночью атакующие были вынуждены отступить. Их потери составили четыре десятка человек погибли, подбиты одна боевая машина пехоты и два пикапа.